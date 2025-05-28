В Бурятии после 30-градусной жары внезапно выпал снег

В Бурятии после периода аномально высокой температуры воздуха произошел резкий перепад погоды: в западных районах республики выпал снег. Осадки уже зафиксированы либо ожидаются практически на всей территории региона. Пасмурная и дождливая погода пришла на смену жаре, когда в столице Бурятии, Улан-Удэ, несколько дней подряд температура поднималась до 33 градусов.