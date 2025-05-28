В Ростовской области запустили чат-бот для предпринимателей

Проект разработан министерством экономического развития региона совместно с местным IT-сообществом. Ключевые возможности «Бизбота» — это актуальная база мер поддержки МСП, информация о льготных программах, навигация по услугам бизнес-инкубаторов и простота и доступность 24/7. Отметим, что донская экосистема поддержки бизнеса признана лучшей в стране.