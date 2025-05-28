В Ростовской области запустили чат-бот для предпринимателей

Ростовская область запускает инновационный сервис для бизнеса — чат-бот «Бизбот», который поможет предпринимателям оперативно получать информацию о мерах господдержки. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Проект разработан министерством экономического развития региона совместно с местным IT-сообществом. Ключевые возможности «Бизбота» — это актуальная база мер поддержки МСП, информация о льготных программах, навигация по услугам бизнес-инкубаторов и простота и доступность 24/7. Отметим, что донская экосистема поддержки бизнеса признана лучшей в стране.
Благодаря новой системе станет проще искать нужную информацию, также это экономит время оформления документов, повышает информированность предпринимателей и работает в привычном мессенджере.
Проект презентовали на форуме «Бизнес без границ» в региональной «Точке кипения». Чат-бот уже доступен для всех предпринимателей Дона.
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