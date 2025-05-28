Возле УрФУ уберут парковку из-за несанкционированных гонок

На площадке возле главного корпуса Уральского федерального университета, на площади Кирова в Екатеринбурге, уберут парковку и установят четыре искусственные неровности, чтобы защитить участок от несанкционированных гонок, которые здесь устраивают дрифтеры. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
На этом месте водители легковых автомобилей часто нарушают установленные требования, паркуя машины и устраивая несанкционированные гонки.
Оптимальным решением проблемы в мэрии Екатеринбурга посчитали реконструкцию площади Кирова с установкой искусственных неровностей. Максимальная скорость движения будет ограничена до 20 километров в час.