Возле УрФУ уберут парковку из-за несанкционированных гонок

На площадке возле главного корпуса Уральского федерального университета, на площади Кирова в Екатеринбурге, уберут парковку и установят четыре искусственные неровности, чтобы защитить участок от несанкционированных гонок, которые здесь устраивают дрифтеры. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».