Ниндзя, шоколатье и паддок-офицера: Названы самые необычные вакансии в Петербурге за май

Среди редких профессий — ниндзя в кафе с зарплатой от 65 тысяч рублей. Также востребован пеший исследователь онлайн-карт, которому предстоит шагать по улицам города за 50 тысяч рублей в месяц. А для любителей сладкого есть вакансия шоколатье — от 60 тысяч рублей на руки.