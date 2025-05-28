Ниндзя, шоколатье и паддок-офицера: Названы самые необычные вакансии в Петербурге за май

Рейтинг самых необычных вакансий в Петербурге на начало лета составили аналитики hh.ru. На фоне традиционного спроса на официантов, охранников и репетиторов, в городе появились и куда более экзотические предложения.
— Эксперты сформировали рейтинг небанальных вакансий с необычными условиями, функционалом и высокими зарплатами, на которые могут откликнуться местные соискатели прямо сейчас, — уточняется в сообщении.
Среди редких профессий — ниндзя в кафе с зарплатой от 65 тысяч рублей. Также востребован пеший исследователь онлайн-карт, которому предстоит шагать по улицам города за 50 тысяч рублей в месяц. А для любителей сладкого есть вакансия шоколатье — от 60 тысяч рублей на руки.
Некоторые предложения звучат так, будто выдуманы: паддок-офицер, скаут в музыкальный лейбл, инструктор по эндуро, bell-boy в отель, спортивный маршал, Reels-мейкер. И это не считая дворецкого, дезинфектора в операционный блок, патентоведа, специалиста по камеральной обработке гидрографических работ и пилота-испытателя БПЛА с окладом от 125 тысяч рублей.
Всего за май работодатели разместили в Петербурге более 93 тысяч вакансий. Так что шанс найти работу мечты — даже если она звучит странно — у соискателей точно есть.