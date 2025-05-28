Задержали экс-управляющую клиники НИИТО за хищение 527 млн рублей в НСО

Правоохранительные органы задержали экс-конкурсного управляющего АНО «Клиника НИИТО» Марию Емельянову в Калуге для последующего этапирования в Новосибирск, где 27 мая силовики провели обыски в офисах медицинского учреждения. Как сообщил источник РБК Новосибирск, задержание связано с расследованием финансовых нарушений в клинике, признанной банкротом в июне 2023 года, несмотря на годовую выручку в 527 млн рублей и убытки в 77 млн рублей.
«В свое время в структуре ФГБУ создали АНО и окружили ее подконтрольными аффилированными юрлицами, через которые происходила легализация средств из федерального бюджета», — заявил глава ФГБУ ННИИТО Андрей Корыткин, комментируя историю финансовых проблем клиники.
Емельянова, управлявшая клиникой с июня 2023 по май 2025 года, пыталась восстановить ее платежеспособность за счет операционной деятельности, что вызвало жалобы кредиторов и привело к ее отстранению судом в апреле 2025 года. Конфликт вокруг клиники тянется с 2018 года, когда было арестовано здание на Фрунзе, 19А, построенное через подконтрольные структуры, а следствие установило схему хищения бюджетных средств через фиктивные сделки. Расследование продолжается, а новым конкурсным управляющим назначен Дмитрий Богданов.