Дождливо, мрачно, да еще и без света весь день: Кто из жителей Кишинева останется без электричества — публикуем адреса

В двух секторах столицы сегодня запланированы отключения электричества. О профилактических работах сообщает поставщик услуги.
Центр:
Н. Тестимицану, 3 — с 09:10 до 17:00.
Албишоара, 20, 22, 22A, 22/1, 24, Измаил, 100, 100/2, 102, 102/3, 104, 120, 9999 — с 08:50 до 13:00.
Албишоара, 18, Д. Кантемира, 12, 999, 9999, Измаил, 98, 98/2, 98/3, 98/4, 100/2, 102, 102/4, 106/2, 108 — с 13:00 до 17:00.
Чеканы:
М. Садовяну, 40, Н. Сулак, 36F — с 09:20 до 16:00.
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