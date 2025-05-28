В дни ПМЭФ проезд по КАД на юге Петербурга закроют для фур массой более 3,5 тонны

Речь идет об участке от развязки с Софийской улицей до развязки с трассой Марьино — Ропша (Ропшинское шоссе) — с 60-го по 94-й километр. В этот период вдоль кольцевой будут установлены специальные знаки. Также для регулирования движения здесь будут дежурить экипажи ГАИ.