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В дни ПМЭФ проезд по КАД на юге Петербурга закроют для фур массой более 3,5 тонны

В связи с проведением Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на юге КАД (А-118) с 18 по 21 июня закроют проезд для грузовиков массой более 3,5 тонны. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Речь идет об участке от развязки с Софийской улицей до развязки с трассой Марьино — Ропша (Ропшинское шоссе) — с 60-го по 94-й километр. В этот период вдоль кольцевой будут установлены специальные знаки. Также для регулирования движения здесь будут дежурить экипажи ГАИ.

«Управление приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования», — написали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение по Колтушскому путепроводу ограничат до 18 июня.