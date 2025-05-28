В Красноярске продолжается строительство метро: что сделали нового?

По словам главного инженера проекта, элементы щита «Анастасия» уже находятся рядом с монтажным котлованом и готовы к спуску в него для дальнейшей сборки. В будущем также будут доставлены детали тоннелепроходческого комплекса «Ирина». Эти два комплекса будут прокладывать тоннели до станции «Вокзальная».