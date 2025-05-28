В Красноярске продолжается строительство метро: что сделали нового?

Об этом рассказали в пресс-службе Правительства края.
В центре Красноярска строители продолжают работу на месте будущих станций метротрамвая. В настоящее время ведется возведение монтажных котлованов для тоннелепроходческих комплексов.
На площади перед железнодорожным вокзалом специалисты начали сооружение железобетонной плиты для монтажно-щитовой камеры, что создаст надежную основу для установки тоннелепроходческого комплекса и его последующего запуска.
На станции «Улица Карла Маркса» продолжается бетонирование свай ограждающих конструкций котлована и вынос инженерных сетей. После завершения проходки до этой станции тоннелепроходческие комплексы «Екатерина» и «Соломея», которые сейчас движутся от станции «Улица Шахтеров», будут перевезены в котлован станции «Площадь Революции». Оттуда начнется проходка тоннелей длиной 1,14 км в сторону городской администрации.
Генеральный подрядчик проекта сообщил, что Главгосэкспертиза утвердила проектную документацию для проходки тоннелей от площади Революции до станции «Улица Карла Маркса». В проекте предусмотрено создание двух горизонтальных выработок с использованием механизированных комплексов и монтажом высокоточной железобетонной обделки.
На станции «Площадь Революции» уже подготовлено стартовое ложе для тоннелепроходческих комплексов «Анастасия» и «Ирина». Строители завершили подготовку основания для установки технологических телег ТПМК.
По словам главного инженера проекта, элементы щита «Анастасия» уже находятся рядом с монтажным котлованом и готовы к спуску в него для дальнейшей сборки. В будущем также будут доставлены детали тоннелепроходческого комплекса «Ирина». Эти два комплекса будут прокладывать тоннели до станции «Вокзальная».
Кроме перегонных тоннелей в центре города будет построена шахта для вентиляции. Котлован размером 17,4 на 21,6 метров будет расположен рядом с домом на улице Карла Маркса, 137. Ограждающие конструкции будут возведены по технологии «стена в грунте», что предполагает бурение скважины на глубину 24 метров, установку армированного каркаса и заливку бетоном.
Строители отметили, что такой метод используется при современном строительстве метрополитена в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду.