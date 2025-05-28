В Самаре изменят движение дачных автобусов с 28 мая

В Самаре стартовал капитальный ремонт моста через реку Черную. В связи с этим в регионе временно изменят движение дачных маршрутов, об этом сообщили в департаменте транспорта.
Теперь автобусы маршрута № 157 будут осуществлять движение в прямом направлении через площадь Кирова до СДТ «Урожай», в обратном направлении СДТ «Урожай» (Чёрновские дачи) — СТ «Ягодка» — СДТ «Юбилейный-1» — СТ «Монтажник» — СНТ «Нефтяник» — СНТ «Строммашинец-1» — СТ «Мелиоратор» — СДТ «Чёрновские зори» — СТ «Пищевик» — СДТ «Мясокомбинат» — СНТ «Строммашинец-2» — СТ «Аврора» — Заводское шоссе — ст. м. «Кировская» — площадь им. Кирова.
Кроме того, изменения коснуться и автобусных маршрутов № 157А и № 173. Подробности указаны на официальной странице департамента.