Воробьёв: силы ПВО отразили ночную атаку дронов на Московскую область

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку вражеских дронов, которой подверглась ночью Подмосковье, сообщил глава региона Андрей Воробьёв.
«Сегодня ночью Московская область подверглась атаке беспилотников. Силы ПВО отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Воробьёв уточнил, что российские военные сбили 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Он отметил, что все службы сработали оперативно и слаженно. Глава региона подчеркнул, что ранения людей удалось избежать.
При этом в городе Чехове получили повреждения три жилых дома. Они расположены в селе Троицкое и на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Мичуринец». Воробьёв добавил, что жителям пострадавших домов власти окажут необходимую помощь.
Напомним, ночью мэр Москвы Сергей Собянин написал о вражеских дронах, сбитых российскими военными на подлёте к российской столице. В частности, он сообщил об отражении атаки БПЛА в Зеленограде.