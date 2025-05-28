Келлог «расшифровал» слова Трампа об «игре с огнем» Путина: это очень личное

Свое недавнее заявление об «игре с огнем» президент США Дональд Трамп адресовал не России в целом, а российскому лидеру Владимиру Путину. Это послание касается только межличностных отношений глав двух стран, которые глава Белого дома очень ценит. Так «расшифровал» громкое послание Трампа в эфире телеканала Fox News специальный посланник США по Украине Кит Келлог.
«Огонь, о котором он говорит, — это личные отношения с Путиным. Потому что президент Трамп действительно ценит личные отношения», — отметил высокопоставленный толкователь.
Келлог добавил также, что сотрудничество с главой Белого дома могло бы принести выгоду.
Ранее Трамп пригрозил России и заявил, что Москва якобы «играет с огнем». В соцсети Truth Social президент США решил обратиться напрямую к президенту России Владимиру Путину, утверждая, что он якобы чего-то не понимает.
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова американского лидера Дональда Трампа про «играющего с огнем» Владимира Путина заявил, что по-настоящему плохая вещь — третья мировая, президент США должен это понимать.
А первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров честно признался, что заявления президента США его разочаровывают. Российский политик напомнил, что поначалу Трамп пытался играть в миротворца, говорил, что прекратит войну. У него ничего не получилось.