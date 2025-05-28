Келлог «расшифровал» слова Трампа об «игре с огнем» Путина: это очень личное

Свое недавнее заявление об «игре с огнем» президент США Дональд Трамп адресовал не России в целом, а российскому лидеру Владимиру Путину. Это послание касается только межличностных отношений глав двух стран, которые глава Белого дома очень ценит. Так «расшифровал» громкое послание Трампа в эфире телеканала Fox News специальный посланник США по Украине Кит Келлог.