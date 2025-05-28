Рейс из Шереметьево в Волгоград отменили по приказу Росавиации

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы, который должен был приземлиться сегодня, 28 мая, в Волгограде, отменен. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на электронное табло воздушной гавани города-героя, борт должен был вылететь из Шереметьево. Соответственно, не отправится в столицу и самолет этой авиакомпании из Волгограда в 10−30 ч.