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Рейс из Шереметьево в Волгоград отменили по приказу Росавиации

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы, который должен был…

Источник: V102.RU (архив)

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы, который должен был приземлиться сегодня, 28 мая, в Волгограде, отменен. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на электронное табло воздушной гавани города-героя, борт должен был вылететь из Шереметьево. Соответственно, не отправится в столицу и самолет этой авиакомпании из Волгограда в 10−30 ч.

В то же время задерживается вылет самолета авиакомпании «Победа», который должен был покинуть аэропорт Волгограда в 5−45 ч. Ориентировочно борт отправится в Шереметьево в 9−45. Также позже расписания этот же борт вылетит в Москву.

В аэропорту Волгограда пояснили, что в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства московского авиаузла в расписании аэропорта Волгограда возможны и другие изменения. Актуальная информация о графике движения воздушных судов доступна по телефону справочной +7 (8442) 32−60−48, на онлайн-табло официального сайта аэропорта.

Причиной задержек рейсов стали меры безопасности, введенные накануне Росавиацией в Шереметьево. Ограничения на прилет и вылет самолетов действовали также в других аэропортах российских регионов.