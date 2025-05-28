Город Нефтегорск был полностью уничтожен землетрясением 30 лет назад

«Мы только-только уложили сына спать, как вдруг наш дом рухнул. Жене повезло — она оказалась на самом верху груды обломков. Представляете — только что была в комнате, а тут небо над головой. А моя голова была придавлена перекрытием. Жена меня освободила, и мы стали искать сына. А он уже мертвый был в кроватке. Вроде и небольшой обломок на грудь ему упал, а он умер во сне. Один месяц — и годик ему был бы», — рассказывал выживший в катастрофе Валерий Шаповалов.