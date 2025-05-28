Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Туманов рассказал о том, как бороться со слизнями с помощью пива

Огородные вредители способны уничтожить все посадки.

Источник: Аргументы и факты

Слизней, которые ежегодно атакуют российские огороды, можно победить с помощью пива. Об эффективном способе борьбы с моллюсками рассказал aif.ru председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов.

Он объяснил, что одним из эффективных способов борьбы со слизнями является механический — их нужно собирать и уничтожать.

.

«Для слизней нужно делать ловушки. Это может быть дощечка, под которую поставлена небольшая баночка с водой, разбавленной пивом. Влажность и запах привлекут слизней, они туда приползут с большим удовольствием, а вы сможете их собрать и уничтожить», — рассказал эксперт.

Туманов отметил, что хорошим эффектом в борьбе против слизней обладают химические препараты, но они имеют высокий класс опасности, как любые яды, поэтому их нужно применять с осторожностью.

Кроме того, эффективным средством является зола. Ее насыпают дорожками вокруг растений. Мелкие частицы раздражают тело слизней и они не могут преодолеть такую преграду.

Ранее Туманов объяснил, почему в один год слизней бывает больше, чем в другой.