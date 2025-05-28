Эксперт Туманов рассказал о том, как бороться со слизнями с помощью пива

«Для слизней нужно делать ловушки. Это может быть дощечка, под которую поставлена небольшая баночка с водой, разбавленной пивом. Влажность и запах привлекут слизней, они туда приползут с большим удовольствием, а вы сможете их собрать и уничтожить», — рассказал эксперт.