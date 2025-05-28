Эксперт Туманов рассказал о том, как бороться со слизнями с помощью пива

Слизней, которые ежегодно атакуют российские огороды, можно победить с помощью пива. Об эффективном способе борьбы с моллюсками рассказал aif.ru председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов.
Он объяснил, что одним из эффективных способов борьбы со слизнями является механический — их нужно собирать и уничтожать.
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«Для слизней нужно делать ловушки. Это может быть дощечка, под которую поставлена небольшая баночка с водой, разбавленной пивом. Влажность и запах привлекут слизней, они туда приползут с большим удовольствием, а вы сможете их собрать и уничтожить», — рассказал эксперт.
Туманов отметил, что хорошим эффектом в борьбе против слизней обладают химические препараты, но они имеют высокий класс опасности, как любые яды, поэтому их нужно применять с осторожностью.
Кроме того, эффективным средством является зола. Ее насыпают дорожками вокруг растений. Мелкие частицы раздражают тело слизней и они не могут преодолеть такую преграду.
Ранее Туманов объяснил, почему в один год слизней бывает больше, чем в другой.