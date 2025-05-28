Пляжные «Крылья Советов» потерпели второе поражение подряд в Анапе 27 мая

Самарцы сыграли вничью с хозяевами в основное время — 3:3, но уступили по пенальти — 4:2 (12+).
Причем счет открыли именно гости из 63-го региона. На 3-й минуте это сделал Артем Пиняев. Далее, на 11-й, преимущество волжан увеличил Александр Емельянов — 2:0. «Анапа» ответила на 24-й и 27-й. Забили Сергей Мигин и Паулиньо — 2:2.
На 32-й Егор Мовсисян снова вывел «Крылья» вперед, но южане вновь сравняли на 35-й благодаря Дмитрию Шишину — 3:3. Исход встречи решился в серии пенальти. Сильнее оказались хозяева — 4:2.
Для волжан это второе поражение подряд. С одним очком идут на шестом месте из девяти. Следующий матч состоится сегодня вечером против петербургского «Кристалла». До этого пляжные «КС» проиграли «Краснодару-ЮМР» (12+).
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