В двух районах Башкирии начали ремонт трассы Бирск — Тастуба — Сатка

Значимость данной трассы обусловлена тем, что она связывает Уфу и северо-восток Башкирии. Кроме того, по ней можно выехать в Челябинскую и Свердловскую области. Ежесуточно по трассе проезжают порядка 3 тыс. машин. Всего в 2025 году планируется отремонтировать пять участков дороги в Караидельском, Кигинском, Мишкинском, Бирском районах. Их общая протяженность — 15 км. Работы должны завершиться до конца года.