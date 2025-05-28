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В двух районах Башкирии начали ремонт трассы Бирск — Тастуба — Сатка

В Караидельском и Мишкинском районах Башкирии начали ремонт дороги Бирск — Тастуба — Сатка.

Источник: Правительство РБ

Обновление трассы, входящей в республиканскую опорную дорожную сеть, ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На участке длиной 4,3 км (Деушево — Суюндуково) обновят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Значимость данной трассы обусловлена тем, что она связывает Уфу и северо-восток Башкирии. Кроме того, по ней можно выехать в Челябинскую и Свердловскую области. Ежесуточно по трассе проезжают порядка 3 тыс. машин. Всего в 2025 году планируется отремонтировать пять участков дороги в Караидельском, Кигинском, Мишкинском, Бирском районах. Их общая протяженность — 15 км. Работы должны завершиться до конца года.