Дрон ВС РФ попал в гараж, где находился склад боеприпасов ВСУ

В Алексеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР) дрон Вооруженных сил России, подавленный системой радиоэлектронной борьбы Украины, попал не в украинское авто, которое было изначальной целью, а в склад боеприпасов ВСУ. Об этом рассказал командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» 29-й гвардейской общевойсковой армии с позывным «Фил».
По его словам, изначальной целью дрона был пикап, который пришлось долго искать по населенному пункту, так как машина заехала под крону дерева. Высота наводки позволяла спустить дрон ниже, чтобы упростить поиски.
Как только БПЛА ВС РФ приблизился к цели, его сбила система РЭБ врага. Атака происходила в момент, когда пикап выгружал боекомплект.
— И этот гараж весь разнесло. И это вот была такая приятная случайность, что прямо порадовало, — цитирует «Фила» РИА Новости.
Минобороны России в субботу, 24 мая, сообщило о массированном ночном ударе, который российские вооруженные силы нанесли по территории Украины. При атаке использовались высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники. Целями стали ключевые объекты военной инфраструктуры противника.