Как меняется карта города. В Челябинске дали названия улице и скверу

На заседании стало известно о том, что в городе появится улица имени Михаила Киселёва — в Курчатовском районе: с инициативой присвоения улице этого имени выступила областная прокуратура, предлагая почтить вклад челябинца, который проработал в ведомстве 35 лет, из них 17 лет возглавляя региональную прокуратуру. В Ленинском районе будет переулок Казачий, а сквер на пересечении улиц Воровского, Курчатова и Свердловского проспекта назовут в честь Анатолия Суркова: с этим предложением выступило региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Анатолий Сурков на протяжении многих лет возглавлял региональное отделение.