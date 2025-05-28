Как меняется карта города. В Челябинске дали названия улице и скверу

Эти вопросы в числе прочих рассмотрели депутаты на недавнем заседании Челябинской городской Думы.
Правила ужесточаются
Заочно депутаты проголосовали за отселение граждан из многоквартирного дома № 27 по улице Пономарёва — дом признали аварийным и подлежащим сносу.
"Благодарю своих коллег-депутатов, что они оперативно откликнулись и решение приняли в максимально сжатые сроки, — сказал председатель Челябинской городской Думы Сергей Буяков.
Также внесены изменения в Правила благоустройства — в частности, ужесточены меры за нарушение правил парковки СИМ, а также уточнены отдельные положения о производстве земляных работ, а именно сроки направления заявления для временного ограничения или прекращения движения транспорта по автодорогам, данных о дате, времени, этапах и продолжительности аварийных работ.
Дума рассмотрела вопрос о регулировании градостроительной деятельности на территориях посёлков Западный и Пригородный, вошедших в состав Челябинского городского округа. На период до внесения соответствующих изменений в генеральный план города Челябинска и Правила землепользования и застройки соответствующие полномочия будет осуществлять управление градостроительных разрешений администрации города. А ввод в эксплуатацию объектов, строительство которых осуществлено на основании муниципальных правовых актов, выданных до дня включения посёлков Западного и Пригородного в состав Челябинского городского округа, будет осуществляться Администрацией города Челябинска.
В целях обеспечения реализации исполнительно-распорядительных функций органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения на территории посёлков Западного и Пригородного внесены изменения в Положение об администрации Центрального района города Челябинска. Она наделена соответствующими полномочиями.
«Подчеркну, что сами эти посёлки не включены в состав Центрального района», — пояснил Сергей Буяков.
Поддержали депутаты предложение об изменениях в Порядок размещения объектов развозной торговли. Теперь в целях безопасности дорожного движения количество торговых мест будет привязано к числу парковочных. А торговля с 22.00 до 8.00 будет приравнена к нарушению — как оказалось, бывает, что торгуют и в поздние часы.
Чтобы помнили
На заседании стало известно о том, что в городе появится улица имени Михаила Киселёва — в Курчатовском районе: с инициативой присвоения улице этого имени выступила областная прокуратура, предлагая почтить вклад челябинца, который проработал в ведомстве 35 лет, из них 17 лет возглавляя региональную прокуратуру. В Ленинском районе будет переулок Казачий, а сквер на пересечении улиц Воровского, Курчатова и Свердловского проспекта назовут в честь Анатолия Суркова: с этим предложением выступило региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Анатолий Сурков на протяжении многих лет возглавлял региональное отделение.
«Я хорошо знал Анатолия Петровича, — рассказал спикер. — С уважением к нему всегда относился и с удовольствием вспоминаю нашу совместную работу. Мы со своей стороны будем обращать внимание на то, чтобы эти памятные, знаковые места содержались в надлежащем порядке».
Кроме того, на заседании ратифицировали соглашение о сотрудничестве между Челябинском и городом Ясиноватая в Донецкой народной республике.
«Соглашение о дружбе, сотрудничестве, взаимопомощи было подписано 26 апреля, — сообщил Сергей Буяков. — Будем взаимодействовать в различных сферах — торгово-экономической, культурной и других».
На заседании рассмотрели также вопросы, среди которых назначение собрания граждан по вопросу благоустройства дворовой территории дома № 25А по улице Мира, утверждение изменений в Сводный реестр наказов избирателей, изменение персональных составов постоянных комиссий Гордумы и другие.