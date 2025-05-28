Игрок «Акрона» Джурасович стал 6-м по общей дистанции в финальном туре РПЛ

А полузащитник тольяттинцев Алекса Джурасович достиг отметки в 12 километров. Шестой по общей дистанции в лиге. Для сравнения, лидер рейтинга Владислав Карапузов из «Пари НН» пробежал 12,4 километров, сообщает «РУСТАТ».