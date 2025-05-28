Игрок «Акрона» Джурасович стал 6-м по общей дистанции в финальном туре РПЛ

Полузащитник «красно-черных» пробежал в матче с «Локомотивом» в Самаре порядка 12 километров.
Встреча итогового 30-го тура РПЛ закончилась в пользу москвичей — 4:1 (12+). В составе волжан в конце матча после подачи углового отличился форвард Жилсон Беншимол.
А полузащитник тольяттинцев Алекса Джурасович достиг отметки в 12 километров. Шестой по общей дистанции в лиге. Для сравнения, лидер рейтинга Владислав Карапузов из «Пари НН» пробежал 12,4 километров, сообщает «РУСТАТ».
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