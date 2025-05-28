Суд ограничил доступ к видео на YouTube с ответами на ЕГЭ 2025 года

Останкинский суд Москвы по просьбе прокурора ограничил доступ к видео на YouTube с предложением купить диски с ответами на ЕГЭ по обществознанию 2025 года, передает РИА Новости.
В судебных документах отмечается, что ролик в интернете, содержащий информацию о продаже компакт-дисков с экзаменационными материалами досрочного периода ЕГЭ по обществознанию 2025 годам и ответами на задания был выявлен в ходе проверки. В видео пользователям также было предложено перейти на сайт, где продаются диски.
Подчеркивается, что получение ответов на ЕГЭ нарушает положения федерального законодательства, права, свободы и законные интересы граждан, в том числе несовершеннолетних, на образование. 27 мая суд запретил информацию, размещенную в видео и на сайте. В тот же день были запрещены к распространению сведения в трех Telegram-каналах о продаже ответов на ГИА 2025 года для 9 и 11 классов, устные собеседования, олимпиады и тестирования МЦКО.
Ранее сообщалось, что с сентября 2016 года Роскомнадзор принял меры в отношении более 800 материалов в интернете, содержащих информацию о продаже ответов на вопросы ЕГЭ и ОГЭ.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал о проверке информации о сдаче ЕГЭ за круглым столом в одной из школ Москвы.
Опрос показал, что большинство учащихся школ считают наиболее трудным предметом в рамках ЕГЭ и ОГЭ русский язык.