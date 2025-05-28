Суд ограничил доступ к видео на YouTube с ответами на ЕГЭ 2025 года

Подчеркивается, что получение ответов на ЕГЭ нарушает положения федерального законодательства, права, свободы и законные интересы граждан, в том числе несовершеннолетних, на образование. 27 мая суд запретил информацию, размещенную в видео и на сайте. В тот же день были запрещены к распространению сведения в трех Telegram-каналах о продаже ответов на ГИА 2025 года для 9 и 11 классов, устные собеседования, олимпиады и тестирования МЦКО.