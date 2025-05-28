Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд ограничил доступ к видео на YouTube с ответами на ЕГЭ 2025 года

Ограничен доступ к ролику с предложением купить диски с ответами на ЕГЭ по обществознанию 2025 года.

Источник: Аргументы и факты

Останкинский суд Москвы по просьбе прокурора ограничил доступ к видео на YouTube с предложением купить диски с ответами на ЕГЭ по обществознанию 2025 года, передает РИА Новости.

В судебных документах отмечается, что ролик в интернете, содержащий информацию о продаже компакт-дисков с экзаменационными материалами досрочного периода ЕГЭ по обществознанию 2025 годам и ответами на задания был выявлен в ходе проверки. В видео пользователям также было предложено перейти на сайт, где продаются диски.

Подчеркивается, что получение ответов на ЕГЭ нарушает положения федерального законодательства, права, свободы и законные интересы граждан, в том числе несовершеннолетних, на образование. 27 мая суд запретил информацию, размещенную в видео и на сайте. В тот же день были запрещены к распространению сведения в трех Telegram-каналах о продаже ответов на ГИА 2025 года для 9 и 11 классов, устные собеседования, олимпиады и тестирования МЦКО.

Ранее сообщалось, что с сентября 2016 года Роскомнадзор принял меры в отношении более 800 материалов в интернете, содержащих информацию о продаже ответов на вопросы ЕГЭ и ОГЭ.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал о проверке информации о сдаче ЕГЭ за круглым столом в одной из школ Москвы.

Опрос показал, что большинство учащихся школ считают наиболее трудным предметом в рамках ЕГЭ и ОГЭ русский язык.