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Санврачи забраковали два воронежских пляжа

На одном из них в 48 раз превышен показатель по количеству фекальных отходов.

Источник: Комсомольская правда

В региональном Роспотребнадзоре возобновили гигиенические проверки мест массового отдыха у воды. По информации пресс-службы ведомства, на двух пляжах в Воронеже не рекомендовано купаться.

К примеру, на пляже, расположенном у северной границы водохранилища, зафиксировано 48-кратное превышение показателей по колиморфным бактериям. Проще говоря, вода в этом месте загрязнена фекальными отходами.

А на пляже «Пески» в Железнодорожном районе выявили превышение в 1,2 раза по показателю химического потребления кислорода, обнаружив при этом плавающие примеси.

Что касается остальных городских пляжей, то там пока купаться безопасно. С другой стороны, раз пробы брали в первой декаде мая, то, возможно, уже сейчас и там есть проблемы с качеством воды.