Санврачи забраковали два воронежских пляжа

В региональном Роспотребнадзоре возобновили гигиенические проверки мест массового отдыха у воды. По информации пресс-службы ведомства, на двух пляжах в Воронеже не рекомендовано купаться.
К примеру, на пляже, расположенном у северной границы водохранилища, зафиксировано 48-кратное превышение показателей по колиморфным бактериям. Проще говоря, вода в этом месте загрязнена фекальными отходами.
А на пляже «Пески» в Железнодорожном районе выявили превышение в 1,2 раза по показателю химического потребления кислорода, обнаружив при этом плавающие примеси.
Что касается остальных городских пляжей, то там пока купаться безопасно. С другой стороны, раз пробы брали в первой декаде мая, то, возможно, уже сейчас и там есть проблемы с качеством воды.