Разработчик сравнил стоимость нового самолета «Байкал» с популярным американским аналогом

Лузгин рассказал, что на сегодняшний день УЗГА изготовил три опытных образца самолета и планирует получить сертификат типа для «Байкала» с российским двигателем и винтом к концу 2026 года. Также предприятие заключило твердый контракт с авиакомпанией «Аврора» на поставку десяти самолетов: первые пять машин передадут заказчику в конце 2026 года, следующие пять — в 2027 году. Помимо этого, по словам собеседника, есть предварительные соглашения с другими авиакомпаниями, включая «Красавиа», «Аэросервис» и Нарьян-Марский объединенный авиаотряд.