Умер Борис Сааков, сценарист фильма «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников»

Борис Сааков родился в 1937 году в Баку. Он трудился в качестве киносценариста на «Мосфильме», был старшим редактором Управления по производству научно-популярных и хроникально-документальных фильмов Комитета по кинематографии при Совете министров СССР, а также штатным сценаристом группы ЦТ СССР. Сааков является автором сценариев множества картин, в том числе «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников», «Роща памяти», «Серебристая нить», «Тайное путешествие эмира», «Гроссмейстер ринга» и многие другие.