Умер Борис Сааков, сценарист фильма «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников»

Умер Борис Сааков, кинодраматург, сценарист и член Союза кинематографистов России. Ему было 87 лет, сообщает пресс-служба союза в Telegram-канале.
Причина и подробности смерти не разглашаются, уточняется, что Сааков ушел из жизни 26 мая 2025 года. Прощание с ним состоится 29 мая, в тот же день пройдет отпевание.
Борис Сааков родился в 1937 году в Баку. Он трудился в качестве киносценариста на «Мосфильме», был старшим редактором Управления по производству научно-популярных и хроникально-документальных фильмов Комитета по кинематографии при Совете министров СССР, а также штатным сценаристом группы ЦТ СССР. Сааков является автором сценариев множества картин, в том числе «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников», «Роща памяти», «Серебристая нить», «Тайное путешествие эмира», «Гроссмейстер ринга» и многие другие.
Между тем, стало известно о смерти Василия Фунтикова, советского и российского актера театра и кино. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов Российской Федерации.