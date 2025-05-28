Трамп назвал цену суверенности Канады: страну заманивают в состав США «чудесными» вещами

В мире, между тем, к будущему американскому «Золотому куполу» относятся без восторгов. Так, официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что американский проект «Золотой купол» подрывает стратегическую стабильность. Дипломат подчеркнула, что Вашингтон должен отказаться от размещения оружия в космосе.