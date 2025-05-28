Трамп назвал цену суверенности Канады: страну заманивают в состав США «чудесными» вещами

Канаде не придется платить за использование системы ПРО «Золотой купол» (Golden Dome), если решится войти в состав США. Такое заманчивое предложение соседям сделал в социальной сети Truth Social американский президент Дональд Трамп.
По словам главы Белого дома, он сказал канадским властям, что использование «чудесной» американской системой ПРО обойдется в 61 млрд долларов, если Канада сохранит самостоятельность и останется «неравной нацией».
«Однако стоимость составит ноль долларов, если они станут заветным 51-м штатом», — написал Трамп, добавив, власти страны «рассматривают это предложение».
В мире, между тем, к будущему американскому «Золотому куполу» относятся без восторгов. Так, официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что американский проект «Золотой купол» подрывает стратегическую стабильность. Дипломат подчеркнула, что Вашингтон должен отказаться от размещения оружия в космосе.
А в КНДР систему ПРО «Золотой купол» и вовсе назвали сценарием космической ядерной войны. Система, уверены в Пхеньяне, угрожает безопасности стран, враждебных Вашингтону. И вообще «Золотой купол» разрабатывается не для обороны, а для нападения.