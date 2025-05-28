На фоне атак БПЛА Пулково принял московские рейсы. Часть пассажиров отправлены наземным транспортом

«Пассажиры двух рейсов авиакомпаний Turkish Airlines и AJet направлены в столицу наземным транспортом или альтернативными рейсами», — отмечается в сообщении.
Ситуация в терминале спокойная. Регулярные рейсы по остальным направлениям обслуживаются в штатном режиме. С пассажирами, ожидающими вылета в Москву, работают авиакомпании, им предоставлены вода и питание, многим меняют билеты на другие рейсы.
На фоне массированной атаки беспилотников ограничения на прием и отправку судов вводились в аэропортах столицы и других городов. Во Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево ограничения сняли в 07:15. Во Владимире, Иваново, Калуге и Ярославле в 08:13.
Новость дополняется.