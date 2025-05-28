На фоне атак БПЛА Пулково принял московские рейсы. Часть пассажиров отправлены наземным транспортом

На фоне массированной атаки беспилотников ограничения на прием и отправку судов вводились в аэропортах столицы и других городов. Во Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево ограничения сняли в 07:15. Во Владимире, Иваново, Калуге и Ярославле в 08:13.