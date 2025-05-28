Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На фоне атак БПЛА Пулково принял московские рейсы. Часть пассажиров отправлены наземным транспортом

Петербургский аэропорт Пулково в качестве запасного принял 14 рейсов, следовавших в Москву, сейчас рейсы готовятся к вылету в аэропорты назначения, сообщает утром 28 мая телеграм-канал Пулково.

«Пассажиры двух рейсов авиакомпаний Turkish Airlines и AJet направлены в столицу наземным транспортом или альтернативными рейсами», — отмечается в сообщении.

Ситуация в терминале спокойная. Регулярные рейсы по остальным направлениям обслуживаются в штатном режиме. С пассажирами, ожидающими вылета в Москву, работают авиакомпании, им предоставлены вода и питание, многим меняют билеты на другие рейсы.

На фоне массированной атаки беспилотников ограничения на прием и отправку судов вводились в аэропортах столицы и других городов. Во Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево ограничения сняли в 07:15. Во Владимире, Иваново, Калуге и Ярославле в 08:13.

Новость дополняется.