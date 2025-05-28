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Жена Овечкина поделилась фото и видео со дня рождения сына в Москве

Супруга нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия опубликовала в социальных сетях фотографии и видеозаписи с празднования дня рождения их сына Ильи, которому исполнилось 5 лет.

Супруга нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия опубликовала в социальных сетях фотографии и видеозаписи с празднования дня рождения их сына Ильи, которому исполнилось 5 лет.

Судя по кадрам, праздник был оформлен в хоккейном стиле: на стенах зала были размещены плакаты с логотипами клубов НХЛ, в частности «Вашингтона», фотозона, в свою очередь, была оформлена в виде ледовой площадки.

Отметим, что в этом сезоне российский нападающий побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярке Национальной хоккейной лиги. Команда Овечкина вылетела в первом раунде плей-офф, проиграв «Каролине».

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