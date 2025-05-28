От Дня военного автомобилиста до праздника пищеварения: что отмечают 29 мая 2025

Международный день миротворцев ООН — этот день посвящён сотрудникам миротворческих миссий ООН, которые вносят огромный вклад в поддержание мира и предотвращение конфликтов в различных регионах мира. В этот день выражают благодарность за их самоотверженную службу и стремление к безопасности человечества. Всемирный день здорового пищеварения — дата направлена на повышение осведомлённости о значении здорового пищеварения для общего состояния здоровья. Врачебные организации по всему миру проводят акции и просветительские мероприятия, чтобы напомнить людям о правильном питании и профилактике заболеваний ЖКТ.