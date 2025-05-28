От Дня военного автомобилиста до праздника пищеварения: что отмечают 29 мая 2025

Военные автомобилисты отмечают свой праздник 29 мая.
29 мая в календаре отмечено сразу несколькими важными событиями — религиозными, народными, российскими и международными праздниками. Этот день богат на традиции и обычаи, которые передаются из поколения в поколение. Разберем подробнее, что празднуют в этот день, а также чего стоит избегать, чтобы не навлечь беду и не испортить удачу.
Православные праздники 29 мая.
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В православной традиции 29 мая почитают память преподобного Феодора Освященного — игумена египетского монастыря IV века. Святой известен своей мудростью и строгостью, он считается покровителем крестьянских работ и помогает в достижении хорошего урожая.
В народе этот день прозвали «Федор Житник». Именно в этот период крестьяне традиционно заканчивают посев яровых культур, особенно ячменя. Считалось, что если пропустить этот срок, урожай будет скудным и слабым. Многие сельские обычаи и приметы связаны именно с этим праздником.
Народные традиции и обычаи 29 мая.
29 мая на Руси считался днем, когда нужно уделить внимание полевым и огородным работам. Посев, прополка, рыхление почвы — все эти дела по традиции должны были быть закончены именно к этому дню. Если оставлять поле незасеянным или полем неприбранным, то по поверью, весь сезон будет неудачным.
Особое внимание уделяли и поведению в доме. В этот день не рекомендовалось заниматься уборкой — чтобы не «вымыть» удачу и благополучие из дома. Также существовал запрет использовать ложки за столом — считалось, что ложка может «зачерпнуть» беду в дом.
Заплетать косы 29 мая считалось плохой приметойФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Женщинам, особенно незамужним девушкам, не советовали надевать красные одежды и заплетать косы в этот день — это считалось плохой приметой, которая могла повлиять на судьбу и личную жизнь. Также рекомендовалось не оставлять остатки еды на тарелке, чтобы не остаться в нужде.
Для привлечения благополучия в дом ставили небольшие порции каши в укромных местах — такой «угощение» для домового помогало защитить жилище от злых духов и негатива.
Российские профессиональные праздники 29 мая.
В современном календаре России 29 мая имеет и официальные профессиональные праздники. В этот день отмечают:
День военного автомобилиста — посвящен военнослужащим, которые обслуживают автомобильную технику в армии, обеспечивают подвижность и транспортировку войск. Праздник подчеркивает важность этой специальности для обороноспособности страны. День ветеранов таможенной службы — праздник, отмечаемый в честь сотрудников таможни, внесших значительный вклад в развитие таможенного дела в России. В этот день чествуют опыт и заслуги ветеранов, а также поднимают престиж профессии.
Международные праздники 29 мая.
По всему миру 29 мая отмечают День здорового пищеваренияФото: Анастасия Соргина © URA.RU.
На международной арене 29 мая также отмечаются значимые события. По всему миру празднуют:
Международный день миротворцев ООН — этот день посвящён сотрудникам миротворческих миссий ООН, которые вносят огромный вклад в поддержание мира и предотвращение конфликтов в различных регионах мира. В этот день выражают благодарность за их самоотверженную службу и стремление к безопасности человечества. Всемирный день здорового пищеварения — дата направлена на повышение осведомлённости о значении здорового пищеварения для общего состояния здоровья. Врачебные организации по всему миру проводят акции и просветительские мероприятия, чтобы напомнить людям о правильном питании и профилактике заболеваний ЖКТ.
Что можно и нельзя делать 29 мая: советы и приметы.
Как и в любой традиции, в этот день существуют свои запреты и разрешенные действия. Считается, что 29 мая:
Можно:
Завершать работы на огороде и в поле — посев, прополка, рыхление. Готовить и есть каши — эти блюда считаются полезными и связываются с изобилием. Планировать важные дела, включая свадьбу — считается, что заключённый в этот день брак будет крепким. Оставлять угощение для домового — небольшую порцию каши в укромном месте.
Нельзя:
Использовать ложки за столом — чтобы не «зачерпнуть» беду. Оставлять остатки еды на тарелках — чтобы не привлекать бедность. Заниматься уборкой дома, если работы в огороде не завершены. Надевать красную одежду незамужним девушкам — чтобы не навлечь беду. Заплетать косы в этот день — это плохая примета. Брать обручальные кольца у родителей для помолвки. Проводить шумные застолья и ссоры — чтобы не нарушать гармонию.