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Запастись еще не поздно: Тысячи жителей Кишинева останутся без воды — рассказываем, кому не повезло

Будут проведены ремонтные работы.

Источник: Комсомольская правда

Тысячи жителей столицы останутся в среду без воды в кране, сообщает поставщик услуги.

С 09:00 до 20:00 воды не будет по адресам:

Г. Кошбук, О. Гога, Я. Хынку, А. Пушкина, 54, 56/1;

А. чел Бун, 49/1, 49/2, 49,51, 51a;

Колумна, 88,90;

М. Варлаам, 77;

В. Пыркэлаб, 63,72;

Мунчештское шоссе, 812−814, 801−807, в том числе с дробями и буквами;

г. Сынжера.

С 08.50 до 13:00 отключения запланированы на ул. Измаил, 100/1; 100/2; 102/3.

С 09:00 до 17:00 воды не будет также в Ватре, по улицам Фынтыницей и Тинеретулуй.