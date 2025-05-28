Запастись еще не поздно: Тысячи жителей Кишинева останутся без воды — рассказываем, кому не повезло

Тысячи жителей столицы останутся в среду без воды в кране, сообщает поставщик услуги.
С 09:00 до 20:00 воды не будет по адресам:
Г. Кошбук, О. Гога, Я. Хынку, А. Пушкина, 54, 56/1;
А. чел Бун, 49/1, 49/2, 49,51, 51a;
Колумна, 88,90;
М. Варлаам, 77;
В. Пыркэлаб, 63,72;
Мунчештское шоссе, 812−814, 801−807, в том числе с дробями и буквами;
г. Сынжера.
С 08.50 до 13:00 отключения запланированы на ул. Измаил, 100/1; 100/2; 102/3.
С 09:00 до 17:00 воды не будет также в Ватре, по улицам Фынтыницей и Тинеретулуй.