Школьников в российском регионе заставляли раздеваться под угрозой недопуска к ОГЭ

В Свердловской области школьница была вынуждена частично раздеться для допуска к ОГЭ — в противном случае девушку могли бы оставить на второй год. Об этом сообщили учащиеся из города Полевского.
По их словам, в школе № 16 металлодетектор среагировал на элементы нижнего белья девятиклассницы. Сотрудники охраны и педагоги сопроводили школьницу в изолированное помещение, где та продемонстрировала отсутствие запрещенных предметов в бюстгальтере. Аналогичный инцидент произошел с другим экзаменуемым: сигнал устройства прозвучал в районе паховой области, после чего юноша снял брюки, удовлетворив требования комиссии.
Участники экзамена также указали на организационные нарушения. Первоначально возникла задержка с печатью заданий, из-за чего начало испытания отложили на 40 минут. Затем обнаружилась нехватка дополнительных бланков, что помешало части выпускников завершить работы — свободное пространство для записей отсутствовало, передает Telegram-канал Ural Mash.
Директор учебного заведения опровергла информацию о проведении индивидуальных досмотров. Руководитель городского управления образования заявила об отсутствии официальных обращений по данному поводу, пообещав инициировать служебную проверку.
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