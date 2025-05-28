Школьников в российском регионе заставляли раздеваться под угрозой недопуска к ОГЭ

По их словам, в школе № 16 металлодетектор среагировал на элементы нижнего белья девятиклассницы. Сотрудники охраны и педагоги сопроводили школьницу в изолированное помещение, где та продемонстрировала отсутствие запрещенных предметов в бюстгальтере. Аналогичный инцидент произошел с другим экзаменуемым: сигнал устройства прозвучал в районе паховой области, после чего юноша снял брюки, удовлетворив требования комиссии.