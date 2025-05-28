За чертой бедности в Башкирии живут 317 тысяч человек

В 2024 году в Башкирии зафиксирован рекордно низкий уровень бедности за последние годы. Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 317 тысяч человек, что соответствует 7,8% от общего числа жителей региона.
Анализ статистических данных показывает устойчивую тенденцию к сокращению бедности в Башкирии. В 2018 году за чертой бедности находилось 502,5 тысячи человек (12,2% населения), в 2019 — 507,1 тысячи (12,3%). Последующие годы демонстрировали последовательное снижение показателей: 2020 год — 486,3 тысячи (11,8%), 2021 — 477,1 тысячи (11,6%), 2022 — 408,6 тысячи (10%), 2023 — 387,5 тысячи (9,5%), передает Башстат.
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