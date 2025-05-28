Экс-футболист «Крыльев» Радимов: фаворитом Самарской области может стать «Акрон»

«Увидим новую команду с совершенно другими зарплатами и возможностями, новым тренером. Думаю, после этого полугодия чемпионата фаворитом Самарской области станет “Акрон”. Не знаю, как это примут болельщики, но есть живой пример “Краснодара”, который сместил в сторону “Кубань” в своем городе», — сказал Радимов «РБ Спорт».