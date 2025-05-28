Экс-футболист «Крыльев» Радимов: фаворитом Самарской области может стать «Акрон»

Бывший игрок «зелено-бело-синих» предположил, как изменится команда в межсезонье, и провел аналогию с противостоянием «Краснодара» и «Кубани».
Владислав Радимов выступал за «Крылья Советов» с июля 2001-го по январь 2003 года. Переходил из болгарского ФК «Левски София». Карьеру продолжил в петербургском «Зените». За волжан в 49 матчах забил пять мячей и отдал голевую.
Экс-футболист самарцев считает, что после ухода Игоря Осинькина из клуба его покинут от десяти до 12 игроков.
«Увидим новую команду с совершенно другими зарплатами и возможностями, новым тренером. Думаю, после этого полугодия чемпионата фаворитом Самарской области станет “Акрон”. Не знаю, как это примут болельщики, но есть живой пример “Краснодара”, который сместил в сторону “Кубань” в своем городе», — сказал Радимов «РБ Спорт».
На днях писали, что футболист тольяттинцев Дмитрий Пестряков попал в итоговый состав молодежной сборной России.
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