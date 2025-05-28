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Врач Лапа рассказала, на что указывает кровотечение из носа

По словам терапевта, слабость сосудов формируется от недостатка витаминов.

Источник: Аргументы и факты

Кровотечение из носа может указывать на повышенное черепное давление, рассказала корреспонденту aif.ru врач-терапевт Людмила Лапа.

«Первый признак, который самый тяжелый — это повышенное черепное давление, но повышается оно при многих причинах. Это и при гипотиреозе, и при иммунной недостаточности, которые формируются в носоглотке, и при аллергиях, грибковой сенсибилизации. Если съели что-то сладкое или банан, а у нас аллергия есть, то отек сформировался, и тут же проявилась слабость сосудов», — сказала собеседница издания.

Кроме того, Лапа добавила, что кровотечение из носа может быть признаком заболеваний, которые формирует сосудистая система.

«Но слабость сосудов формируется от недостатка витаминов. Анемия, которая приводит к головокружению, обморокам и сразу начинается также кровотечение. Гипертония, черепно-мозговое нарушение кровоснабжения — это инсульты, инфаркты. Это сосуды, когда лопается из-за внутреннего высокого давления», — сообщила врач.

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