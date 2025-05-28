Врач Лапа рассказала, на что указывает кровотечение из носа

«Первый признак, который самый тяжелый — это повышенное черепное давление, но повышается оно при многих причинах. Это и при гипотиреозе, и при иммунной недостаточности, которые формируются в носоглотке, и при аллергиях, грибковой сенсибилизации. Если съели что-то сладкое или банан, а у нас аллергия есть, то отек сформировался, и тут же проявилась слабость сосудов», — сказала собеседница издания.