Слабые магнитные бури ожидаются в среду

Ранее ученые отмечали, что количество вспышек на Солнце в первые месяцы 2025 года стало меньше, а вот число магнитных бурь резко возросло. Основной причиной сложившейся ситуации стало формирование крупных корональных дыр, которых в прошлом году почти не было.