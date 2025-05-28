Слабые магнитные бури ожидаются в среду

Причиной бурь стало повышение скорости солнечного ветра.
Источником геомагнитных возмущений являются корональные дыры, которые сформировались на Солнце несколько дней назад. Сейчас они начинают воздействовать на Землю.
По прогнозам специалистов, период нестабильной геомагнитной обстановки продлится до конца недели. В этот период возможны бури слабого и среднего уровня.
Ранее ученые отмечали, что количество вспышек на Солнце в первые месяцы 2025 года стало меньше, а вот число магнитных бурь резко возросло. Основной причиной сложившейся ситуации стало формирование крупных корональных дыр, которых в прошлом году почти не было.
В зависимости от силы магнитные бури могут оказывать влияние на работу техники, природные явления, животных и самочувствие людей.