Сеть оптических салонов в Красноярске и Железногорске продают за 30 млн рублей

На платформе Авито появилось объявление о продаже сети оптических салонов «Очень оптика», расположенной в Красноярске и Железногорске.
В состав бизнеса входят два салона и производственный цех по обработке линз. Продавец готов рассмотреть как продажу всей сети, так и отдельных точек.
По информации представителя собственника, годовой товарооборот составляет 36 миллионов рублей, а чистая прибыль до уплаты налогов — 6,6 миллиона рублей. Все помещения находятся в аренде, однако покупателю будет оказана помощь в перезаключении долгосрочного договора аренды.
Цена продажи бизнеса составляет 30 миллионов рублей, включая оборудование, мебель, бытовую технику и товарный запас на сумму 10 миллионов рублей. Продавец оценивает срок окупаемости инвестиций в 6 лет.
Сеть функционирует на рынке уже 10 лет, и собственник считает, что бизнес может быть интересен федеральным компаниям, планирующим расширение в Красноярском крае. Основной причиной продажи является непрофильность бизнеса для текущего владельца, который не намерен продолжать его развитие.
Ранее рассказывали, что красноярец выставил на торги блатной автомобильный номер за 5 млн рублей.