Сеть оптических салонов в Красноярске и Железногорске продают за 30 млн рублей

Сеть функционирует на рынке уже 10 лет, и собственник считает, что бизнес может быть интересен федеральным компаниям, планирующим расширение в Красноярском крае. Основной причиной продажи является непрофильность бизнеса для текущего владельца, который не намерен продолжать его развитие.