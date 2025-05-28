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Илон Маск заявил, что разочарован новым законопроектом Трампа

Илон Маск отметил, что законопроект Трампа противоречит целям его департамента.

Источник: Комсомольская правда

Миллиардер Илон Маск, похоже, недоволен законопроектом о масштабных расходах, который Палата представителей с трудом приняла по настоянию президента США Дональда Трампа. Он отметил, что поддерживаемый американским лидером «Большой красивый законопроект» противоречит целям его Департамента по повышению эффективности правительства (DOGE).

«Честно говоря, я был разочарован, увидев огромный законопроект о расходах, который увеличивает дефицит, а не просто сокращает его, и подрывает работу, которую проводит команда DOGE», — сказал бизнесмен в интервью CBS.

Палата представителей приняла мегазаконопроект на прошлой неделе с перевесом в один голос. Он включает в себя большую часть внутренней повестки главы Белого дома по вопросам сокращения налогов и иммиграции и другим вопросам.

«Я думаю, что купюра может быть большой или красивой, но я не знаю, может ли она быть и тем, и другим, по моему личному мнению», — добавил Маск.

Напомним, в апреле этого года Трамп анонсировал крупнейшее снижение налогов за всю американскую историю. По его словам, в ближайшем будущем жители США будут платить в разы меньше налогов благодаря тому, что Белый дом сократит расходы на другие отрасли, признанные сомнительными.