Илон Маск заявил, что разочарован новым законопроектом Трампа

Миллиардер Илон Маск, похоже, недоволен законопроектом о масштабных расходах, который Палата представителей с трудом приняла по настоянию президента США Дональда Трампа. Он отметил, что поддерживаемый американским лидером «Большой красивый законопроект» противоречит целям его Департамента по повышению эффективности правительства (DOGE).
«Честно говоря, я был разочарован, увидев огромный законопроект о расходах, который увеличивает дефицит, а не просто сокращает его, и подрывает работу, которую проводит команда DOGE», — сказал бизнесмен в интервью CBS.
Палата представителей приняла мегазаконопроект на прошлой неделе с перевесом в один голос. Он включает в себя большую часть внутренней повестки главы Белого дома по вопросам сокращения налогов и иммиграции и другим вопросам.
«Я думаю, что купюра может быть большой или красивой, но я не знаю, может ли она быть и тем, и другим, по моему личному мнению», — добавил Маск.
Напомним, в апреле этого года Трамп анонсировал крупнейшее снижение налогов за всю американскую историю. По его словам, в ближайшем будущем жители США будут платить в разы меньше налогов благодаря тому, что Белый дом сократит расходы на другие отрасли, признанные сомнительными.