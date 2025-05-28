Схему маршрута автобусов № 26 скорректировали в Воронеже

Напомним, что в понедельник в Воронеже открыли движение по одной стороне новой эстакады развязки на Остужева. Теперь при движении в центр города автомобилисты будут выезжать сразу на Северный мост. Работы по возведению Остужевской развязки, как ранее заявили в мэрии, идут с опережением сроков. Полностью сдать объект обещают уже к концу года.