Схему маршрута автобусов № 26 скорректировали в Воронеже

Как пояснили в городском управлении транспорта, автобусы после проезда улицы Остужева направят сразу в микрорайон «Электроника». Корректировки маршрута связаны с улучшение работы общественного транспорта на данном направлении. Полностью маршрут теперь выглядит следующим образом:
Напомним, что в понедельник в Воронеже открыли движение по одной стороне новой эстакады развязки на Остужева. Теперь при движении в центр города автомобилисты будут выезжать сразу на Северный мост. Работы по возведению Остужевской развязки, как ранее заявили в мэрии, идут с опережением сроков. Полностью сдать объект обещают уже к концу года.