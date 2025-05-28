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Схему маршрута автобусов № 26 скорректировали в Воронеже

Изменения начали действовать с сегодняшнего дня, 28 мая. Общественный транспорт больше не будет проезжать мимо торгового центра «Максимир».

Как пояснили в городском управлении транспорта, автобусы после проезда улицы Остужева направят сразу в микрорайон «Электроника». Корректировки маршрута связаны с улучшение работы общественного транспорта на данном направлении. Полностью маршрут теперь выглядит следующим образом:

Напомним, что в понедельник в Воронеже открыли движение по одной стороне новой эстакады развязки на Остужева. Теперь при движении в центр города автомобилисты будут выезжать сразу на Северный мост. Работы по возведению Остужевской развязки, как ранее заявили в мэрии, идут с опережением сроков. Полностью сдать объект обещают уже к концу года.