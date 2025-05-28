Умер четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе Хасимиков

Хасимиков стал четырёхкратным чемпионом мира в 1979, 1981, 1982 и 1983 годах. Четырежды он поднимался на высшую ступень пьедестала почёта на чемпионатах СССР — в 1979, 1980, 1982 и 1983 годах. В 1979 и 1981 годах он также становился чемпионом Европы. Хасимиков выступал в весовой категории свыше 100 килограммов.