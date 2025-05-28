В Москве построят пешеходный мост между стрелкой острова Балчуг и Репинским сквером

Мост будет 170 м длиной и не менее 5,4 м шириной. В проекте предусмотрены четыре спуска к набережной, два из них будут с пандусами. Конструкцию выполнят в серо-белой цветовой гамме, ее выкрасят специальной акриловой краской и яхтенным лаком для защиты от перепадов температур. В темное время суток мост украсит бело-синяя подсветка.