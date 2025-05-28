В Москве построят пешеходный мост между стрелкой острова Балчуг и Репинским сквером

«В 2025 году начнется строительство нового пешеходного моста, который соединит стрелку острова Балчуг с Репинским сквером. Он пройдет под Малым Каменным мостом, продолжив пешеходный маршрут вдоль Москвы-реки — от “ГЭС-2” до Воробьевых гор», — написал мэр.
Мост будет 170 м длиной и не менее 5,4 м шириной. В проекте предусмотрены четыре спуска к набережной, два из них будут с пандусами. Конструкцию выполнят в серо-белой цветовой гамме, ее выкрасят специальной акриловой краской и яхтенным лаком для защиты от перепадов температур. В темное время суток мост украсит бело-синяя подсветка.
«Изящная конструкция станет украшением Водоотводного канала и, уверен, популярным местом для прогулок и встреч», — добавил мэр.