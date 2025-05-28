ИИ спрогнозировал, каким будет абитуриент техвуза в 2036 году

В свою очередь директор по цифровизации образования МФТИ, и. о. директора Физтех-школы бизнеса высоких технологий МФТИ Дарья Гриц считает, что прогнозы с помощью ИИ могут помочь вузам выстраивать стратегии действий. «Генеративный искусственный интеллект не предсказывает будущее — он способен обратить внимание исследователя на неочевидные тренды. Это инструмент, который помогает увидеть, к чему мы придем, если будем действовать как сейчас. Если нас устраивает этот прогноз — замечательно. Если нет — значит, мы понимаем, куда стоит направить усилия. Так, например, если на образовательных программах по IT и инженерии сегодня обучается всего 15% девушек, а мы знаем, что разнообразие влияет на качество решений и устойчивость развития, — это сигнал, что нужно активнее работать с женским участием в STEM. Будущее не высчитывается ИИ — оно создается людьми. И в этом смысле ИИ — не пророк, а компас», — убеждена Гриц.