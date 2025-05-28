ИИ спрогнозировал, каким будет абитуриент техвуза в 2036 году

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ученые МФТИ с помощью нейросетей построили прогноз, каким будет абитуриент технического вуза в 2036 году. Согласно прогнозу, который имеется в распоряжении ТАСС, инженерные специальности постепенно станут менее мужскими, а сам процесс поступления в вуз на 100% цифровизируется.
Прогноз опирается на данные Всероссийской переписи населения 2020 года, мониторинга качества приема в вузы, стратегию развития Физтеха до 2036 года, а также современные демографические и образовательные тренды.
«Поступать в университеты в 2036 году будут молодые люди, родившиеся в 2018—2020 годах. По оценке Росстата, в эту трехлетку в стране появилось на свет порядка 4,5 миллионов детей. Конечно, не все из них окажутся студентами: часть пойдет по другим образовательным траекториям, часть выберет колледжи или вовсе будет работать после школы. Тем не менее, если исходить из допущения, что около 55% выпускников школ продолжат обучение в вузах (что близко к текущим значениям), то можно ожидать порядка 2,5 миллионов потенциальных студентов, значительная часть которых заинтересована в технических и инженерных направлениях», — говорится в прогнозе.
Отмечается, что в последние годы спрос на инженерные и IT-специальности стабильно растет. Направления подготовки, связанные с информационными технологиями, кибербезопасностью, анализом данных и искусственным интеллектом, становятся все более притягательными для молодежи. Этот тренд имеет все шансы усилиться к середине 2030-х годов.
При этом меняется и качество подготовки поступающих. Если в 2022 году медианные значения ЕГЭ по математике и физике составляли 60 и 58 баллов соответственно, то к 2024 году они выросли на два пункта. Прогноз на 2036 год показывает дальнейший рост: по математике и физике ожидается около 68 и 66 баллов соответственно, по биологии — до 70, а по информатике — до 74. Это связано не только с ростом требований со стороны вузов, но и с возрастающим уровнем школьной подготовки и распространением онлайн-курсов и олимпиадного движения.
Один из важнейших социальных сдвигов связан с постепенным выравниванием гендерного состава студентов технических вузов. Так, сегодня женщины составляют лишь 15−20% студентов на инженерных специальностях, а к 2036 году эта доля может вырасти до 30% и выше. На направлениях, связанных с IT, ожидается почти полное выравнивание — до 45−50% девушек среди поступающих. Это результат как изменений в восприятии профессий, так и целенаправленных усилий по включению школьниц в олимпиадные движения, хакатоны и проектные конкурсы. В то же время в биомедицинских дисциплинах женщины сохранят свое традиционное лидерство, составляя до 70% от общего числа обучающихся.
Мнение экспертов.
Директор ФБМФ МФТИ Денис Кузьмин подтверждает часть выдвинутых нейросетями гипотез. «В ближайшие годы ИТ-направления перестанут быть единым массивом. Уже сегодня растет потребность не просто в программистах, а в разработчиках, способных создавать инструменты для конкретных отраслей. В этой связи ожидается расслоение внутри самого ИТ-сообщества. Простое “пользование кодом” будет относиться к задачам среднего профессионального образования. А вот проектирование и написание исходного кода потребует фундаментальной математической подготовки и останется в зоне ответственности университетов», — сказал он.
По его словам, формат обучения станет более гибким. «На смену классическим программам придут микрокурсы, индивидуализированные треки, краткосрочные образовательные модули. Студенты будут собирать свое образование как конструктор, исходя из собственных целей и интересов. Конкуренция между вузами усилится, и только те, кто предложит качественный, гибкий и мотивирующий образовательный опыт, сохранят лидирующие позиции», — добавил Кузьмин.
Эксперт также назвал важным трендом цифровизацию поступления. В будущем стоит ожидать более глубокую интеграцию цифрового портфолио, индивидуальных образовательных треков и машинного ранжирования профилей поступающих. Таким образом, к 2036 году перед техническими вузами встанет абитуриент нового типа: мотивированный, использующий цифровые устройства и сервисы, с хорошо выраженным профилем интересов и навыков. Его выбор будет определяться не только академическими успехами, но и пониманием перспектив трудоустройства, возможностью участвовать в проектах и стартапах, гибкостью образовательной траектории, считают в МФТИ.
В свою очередь директор по цифровизации образования МФТИ, и. о. директора Физтех-школы бизнеса высоких технологий МФТИ Дарья Гриц считает, что прогнозы с помощью ИИ могут помочь вузам выстраивать стратегии действий. «Генеративный искусственный интеллект не предсказывает будущее — он способен обратить внимание исследователя на неочевидные тренды. Это инструмент, который помогает увидеть, к чему мы придем, если будем действовать как сейчас. Если нас устраивает этот прогноз — замечательно. Если нет — значит, мы понимаем, куда стоит направить усилия. Так, например, если на образовательных программах по IT и инженерии сегодня обучается всего 15% девушек, а мы знаем, что разнообразие влияет на качество решений и устойчивость развития, — это сигнал, что нужно активнее работать с женским участием в STEM. Будущее не высчитывается ИИ — оно создается людьми. И в этом смысле ИИ — не пророк, а компас», — убеждена Гриц.
В МФТИ отметили, что те, кто в 2025 году еще ходит в детский сад, уже через 11 лет будут формировать интеллектуальный костяк новой технологической России.