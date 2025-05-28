Стоматолог брал миллионы с клиентов и оставлял их без зубов в Алматы

Я отдала два миллиона тенге. Есть договор на руках. Лечение долго не проводилось. Затем мне делали уколы вместо лечения. Сказал, что в течении десяти дней всё сделает. По прошествии нескольких месяцев, лишь после того как я решила расторгнуть договор, он поставил мне импланты, которые вскоре выпали. Один выпадал трижды.