Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-игрок сборной России Семшов: без Дзюбы тольяттинский «Акрон» был бы другим

Бывший футболист напомнил о влиянии 24-го номера на итоговый результат «красно-черных» в Премьер-лиге.

Бывший футболист напомнил о влиянии 24-го номера на итоговый результат «красно-черных» в Премьер-лиге.

Тольяттинцы завершили дебютный сезон РПЛ на девятой строчке с 35 очками. 36-летний форвард забил девять голов и отдал семь результативных передач в чемпионате. К команде присоединился в сентябре 2024-го.

«Ярко смотрелся “Акрон”. Надо отдать должное Артему Дзюбе, без человека, который не привык проигрывать, команда была бы другой», — объяснил Игорь Семшов «РБ Спорт».

До этого писали, что экс-полузащитник «Крыльев» Владислав Родимов назвал «молодых и звонких» будущими фаворитами Самарской области.

Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!