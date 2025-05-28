Экс-игрок сборной России Семшов: без Дзюбы тольяттинский «Акрон» был бы другим

Бывший футболист напомнил о влиянии 24-го номера на итоговый результат «красно-черных» в Премьер-лиге.
Тольяттинцы завершили дебютный сезон РПЛ на девятой строчке с 35 очками. 36-летний форвард забил девять голов и отдал семь результативных передач в чемпионате. К команде присоединился в сентябре 2024-го.
«Ярко смотрелся “Акрон”. Надо отдать должное Артему Дзюбе, без человека, который не привык проигрывать, команда была бы другой», — объяснил Игорь Семшов «РБ Спорт».
До этого писали, что экс-полузащитник «Крыльев» Владислав Родимов назвал «молодых и звонких» будущими фаворитами Самарской области.
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