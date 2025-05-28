В Самаре пройдет цикл бесплатных пешеходных экскурсий от «ЗИМ Галереи»

30 мая в Самаре начнётся серия бесплатных пешеходных экскурсий под названием «От Фабрики-кухни до “Рашпиля”» (12+). Организатор — «ЗИМ Галерея», партнер проекта — бюро «Город-курорт».
Прогулки будут проходить всё лето. Участников проведут по значимым архитектурным местам на улицах Ново-Садовой, Осипенко и проспекте Ленина. Основой маршрута стал авторский аудиогид, созданный историком архитектуры Арменом Арутюновым специально для проекта «ЗИМ Галерея».
Экскурсия уже проходила в прошлом году в рамках фестиваля «ЗИМфест. Наследие модернизма» и теперь возвращается в обновлённом формате.
Первое мероприятие состоится 30 мая в 18:30. Сбор участников — у центрального входа в самарский филиал Третьяковской галереи (ул. Ново-Садовая, 149).
Участие бесплатное, но требуется обязательная регистрация. Количество мест ограничено. Организаторы просят записываться только в случае уверенности в посещении.
Ранее мы писали, что 28 мая в Самарской областной библиотеке для молодёжи пройдет Молодёжный проспект «#МЫВМЕСТЕ: Лаборатория моды» (0+).
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