В Самаре пройдет цикл бесплатных пешеходных экскурсий от «ЗИМ Галереи»

Прогулки будут проходить всё лето. Участников проведут по значимым архитектурным местам на улицах Ново-Садовой, Осипенко и проспекте Ленина. Основой маршрута стал авторский аудиогид, созданный историком архитектуры Арменом Арутюновым специально для проекта «ЗИМ Галерея».