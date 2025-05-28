В Ростове-на-Дону 28 мая синоптики обещают небольшой дождь

В среду, 28 мая, утро в городе начнется с переменной облачности и +20 градусов. В дневное время в Ростове пройдет небольшой дождь, а воздух прогреется до +25 градусов. Поэтому ростовчанам лучше захватить с собой зонтики перед выходом из дома.