Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону 28 мая синоптики обещают небольшой дождь

Синоптики рассказали, какая погода будет в середине рабочей недели.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в середине рабочей недели ожидается небольшой дождь. Актуальный прогноз погоды опубликовали специалисты Гидрометцентра.

В среду, 28 мая, утро в городе начнется с переменной облачности и +20 градусов. В дневное время в Ростове пройдет небольшой дождь, а воздух прогреется до +25 градусов. Поэтому ростовчанам лучше захватить с собой зонтики перед выходом из дома.

Вечером ожидается пасмурная погода, но без осадков. Столбики термометров покажут +23 градуса, а в ночное время +20.

Ветер ожидается восточный, а его порывы достигнут девяти метров в секунду.

Подпишись на нас в Telegram.