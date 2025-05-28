Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 296 беспилотников ВСУ

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над тринадцатью регионами России 296 беспилотников ВСУ. Об этом в среду, 28 мая, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 21:00 мск 27 мая до 07:00 28 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении российского военного ведомства.
Вражеские дроны уничтожили над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Орловской, Тверской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей.
Ранее сообщалось, что за три часа ПВО сбила над Брянской областью 59 дронов.
Об отражении атаки БПЛА сообщил глава Московской области Андрей Воробьёв. В небе над регионом уничтожено 42 беспилотника.