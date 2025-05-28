Собянин рассказал, каким будет новый пешеходный мост на остров Балчуг

Собянин подчеркнул, что остров Балчуг является популярной точкой притяжения для москвичей и туристов, где много благоустроенных общественных пространств и уютных заведений. С открытием пешеходного моста, соединившего стрелку Балчуга с Крымской набережной, Балчуг стал частью одного из самых живописных прогулочных маршрутов вдоль Москвы-реки общей протяженностью порядка 8 км: от Дома культуры «ГЭС-2» через Крымскую набережную и Парк Горького до Воробьевых гор.