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Собянин рассказал, каким будет новый пешеходный мост на остров Балчуг

Новый мост свяжет стрелку острова Балчуг и Репинский сквер.

Источник: Аргументы и факты

Новый пешеходный мост соединит стрелку острова Балчуг с Репинским сквером, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Он рассказал, что новый мост расположится под Малым Каменным мостом. Он продолжит прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки.

Собянин подчеркнул, что остров Балчуг является популярной точкой притяжения для москвичей и туристов, где много благоустроенных общественных пространств и уютных заведений. С открытием пешеходного моста, соединившего стрелку Балчуга с Крымской набережной, Балчуг стал частью одного из самых живописных прогулочных маршрутов вдоль Москвы-реки общей протяженностью порядка 8 км: от Дома культуры «ГЭС-2» через Крымскую набережную и Парк Горького до Воробьевых гор.

По словам мэра, новый 170-метровый мост будет оформлен в серо-белой цветовой гамме. Для его покрытия будут использованы специальная акриловая краска и яхтенный лак. Ширина моста составит не менее 5,4 м. В ночное время он будет подсвечиваться в бело-синей гамме.

Собянин добавил, что планируется сделать четыре спуска на набережную, два из которых будут с уклоном для удобства маломобильных граждан и родителей с колясками.

Мэр выразил уверенность в том, что новый мост станет украшением Водоотводного канала и популярным местом для прогулок и встреч.

Ранее Собянин утвердил проект пешеходного пространства под Малым Каменным мостом площадью 2,23 га.

Он также сообщал, что реставрация исторического здания кинотеатра «Ударник» на острове Балчуг будет завершена в 2027 году.