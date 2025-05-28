Три новых автобуса запустят в Нижнем Новгороде

Как сообщили в ЦРТС, среди новых направлений — маршрут № 171, соединяющий ЖК «Окский берег» с микрорайоном Верхние Печеры, на котором планируется задействовать шесть автобусов среднего класса. Также вводится маршрут № 104 между улицей Усилова и санаторием имени ВЦСПС в Зеленом городе с аналогичным количеством транспорта.