Три новых автобуса запустят в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в ближайшее время начнут работу три новых муниципальных автобусных маршрута, которые будут обслуживаться по регулируемым тарифам.
Как сообщили в ЦРТС, среди новых направлений — маршрут № 171, соединяющий ЖК «Окский берег» с микрорайоном Верхние Печеры, на котором планируется задействовать шесть автобусов среднего класса. Также вводится маршрут № 104 между улицей Усилова и санаторием имени ВЦСПС в Зеленом городе с аналогичным количеством транспорта.
Третье новое направление — маршрут № 111 «Завод Нител — деревня Комарово» — будет обслуживаться четырьмя автобусами среднего класса. Запуск маршрутов произойдет после завершения конкурсных процедур по выбору перевозчиков и подписания соответствующих контрактов. Эти изменения направлены на улучшение транспортного сообщения между отдаленными районами города.