СМИ: Врачи диагностировали у Филиппа Киркорова частичный некроз кожи

27 мая сообщалось, что Филипп Киркоров не смог принять участие в концерте, посвященном 85-летию композитора Давида Тухманова, который проходил в Кремле. Предположительно, причиной стала необходимость отдыха и восстановления после ожогов, полученных на одном из недавних концертов. При этом фанаты, побывавшие на последних концертах Киркорова, заподозрили, что у него появились проблемы с голосом и дикцией. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога Андрея Кондрахина, могли ли пластические операции и несколько наркозов подорвать здоровье артиста.