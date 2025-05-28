СМИ: Врачи диагностировали у Филиппа Киркорова частичный некроз кожи

У народного артиста России Филиппа Киркорова врачи диагностировали частичный некроз кожи. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на имеющуюся в распоряжении портала медицинскую справку.
— …по поводу ожоговой раны второй степени на левой локтевой области, осложнившейся бурситом, частичным некрозом кожи, рожистым воспалением и лимфаденопатией слева, — говорится в справке.
Уточняется, что певцу назначили ежедневные перевязки и антибактериальную терапию, а также строгое ограничение физической нагрузки и наблюдение у хирурга. В случае если состояние артиста ухудшится, ему показана госпитализация в хирургическое отделение, передает портал.
27 мая сообщалось, что Филипп Киркоров не смог принять участие в концерте, посвященном 85-летию композитора Давида Тухманова, который проходил в Кремле. Предположительно, причиной стала необходимость отдыха и восстановления после ожогов, полученных на одном из недавних концертов. При этом фанаты, побывавшие на последних концертах Киркорова, заподозрили, что у него появились проблемы с голосом и дикцией. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога Андрея Кондрахина, могли ли пластические операции и несколько наркозов подорвать здоровье артиста.