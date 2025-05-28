Администрация Байкальска незаконно передавала майнерам имущество ТЭЦ

В Байкальске администрация заключила договор аренды с юридическим лицом, которому передавали недвижимое имущество ТЭЦ. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры региона, для такой сделки нужно соглашение, по которому государство передает право частному инвестору. Такого документа у администрации не оказалось. Известно, что полученное имущество третьи лица использовали для деятельности по майнингу.
— Это послужило основанием для предъявления прокуратурой Иркутской области иска о признании договора аренды недействительным. Требования ведомства удовлетворены. Судебные акты вступили в законную силу, — уточнили в надзором ведомстве.
Также с позицией прокуратуры согласился Верховный Суд РФ. Он упомянул, что общество не ремонтировало имущество за свои деньги. ТЭЦ бесперебойно работала за счет средств из городского бюджета, вопреки интересам муниципалитета.