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Бывшая жена Хью Джекмана возмущена выходкой актера

New Idea: Экс-супруга Хью Джекмана разозлилась после переезда его новой девушки.

Источник: Комсомольская правда

Бывшая жена голливудского актера Хью Джекмана Деборра-ли Фернесс недовольна выходкой своего экс-супруга и его новой девушки. Об этом сообщает источник издания New Idea.

По информации источника, 56-летний Джекман и его 50-летняя девушка Саттон Фостер живут вместе в доме, который когда-то артист делил вместе с экс-супругой. Этот шаг разозлил Деборру-ли Фернесс.

«Конечно, они живут вместе, они неразлучны. Она медленно переносит свои вещи к Хью», — рассказал инсайдер.

На днях Хью заметили, когда он шел по улице своего района и тащил коробки, а также приспособления для домашних животных. К слову, у Саттон есть собаки.

Ранее Деборра-Ли Фернесс косвенно подтвердила настоящую причину развода с актером, сообщил сайт Us Weekly. Женщина поставила лайк на видео в соцсетях, где говорится, что Хью ошеломил свою жену и ушел к любовнице.