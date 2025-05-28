Бывшая жена Хью Джекмана возмущена выходкой актера

Бывшая жена голливудского актера Хью Джекмана Деборра-ли Фернесс недовольна выходкой своего экс-супруга и его новой девушки. Об этом сообщает источник издания New Idea.
По информации источника, 56-летний Джекман и его 50-летняя девушка Саттон Фостер живут вместе в доме, который когда-то артист делил вместе с экс-супругой. Этот шаг разозлил Деборру-ли Фернесс.
«Конечно, они живут вместе, они неразлучны. Она медленно переносит свои вещи к Хью», — рассказал инсайдер.
На днях Хью заметили, когда он шел по улице своего района и тащил коробки, а также приспособления для домашних животных. К слову, у Саттон есть собаки.
Ранее Деборра-Ли Фернесс косвенно подтвердила настоящую причину развода с актером, сообщил сайт Us Weekly. Женщина поставила лайк на видео в соцсетях, где говорится, что Хью ошеломил свою жену и ушел к любовнице.