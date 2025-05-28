Защитника самарских «Крыльев» Печенина вновь вызвали в сборную Беларуси

В итоговый состав сборной Беларуси попал 28-летний защитник «зелено-бело-синих» Кирилл Печенин. В прошедшем сезоне записал на свой счет два гола и одну результативную передачу. Всего провел 32 матча. 27 — в РПЛ, еще пять — в Кубке.