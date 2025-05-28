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Защитника самарских «Крыльев» Печенина вновь вызвали в сборную Беларуси

Всего в списке — 24 игрока. Запланированы две товарищеские встречи в Минске.

Всего в списке — 24 игрока. Об этом сообщили представители национальной команды.

В итоговый состав сборной Беларуси попал 28-летний защитник «зелено-бело-синих» Кирилл Печенин. В прошедшем сезоне записал на свой счет два гола и одну результативную передачу. Всего провел 32 матча. 27 — в РПЛ, еще пять — в Кубке.

Запланированы две товарищеские встречи в Минске. 5 июня примут Казахстан, а 10-го сыграют с Россией (12+). При этом в нашу команду вызвали одноклубника Печенина Ивана Сергеева.

А недавно рассказывали, что пляжные «Крылья Советов» потерпели второе поражение подряд в Анапе.

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